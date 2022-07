10 kroków do tatuażu

1. Wybór studia

Pierwszym krokiem do wymarzonego tatuażu jest wybór profesjonalnego studia. Warto przejrzeć prace tatuatorów i zdecydować się na artystę, którego styl najbardziej nam się podoba. Równie ważne jest sprawdzenie opinii na temat wybranego miejsca. Bez problemu można zrobić to w wyszukiwarce bądź na profilach społecznościowych. Doskonałą okazją do zapoznania się ze sceną tatuażu oraz sprawdzenia jak wygląda proces tatuowania na żywo, jest udział w konwencji tatuażu, które odbywają się w kilku miastach w Polsce np. w ramach cyklu Tattoo Konwent. Podczas wydarzenia można zobaczyć przy pracy jednocześnie kilkuset tatuatorów z całego kraju i zagranicy, pooglądać ich prace jak w galerii, porozmawiać z nimi czy umówić się na bezpośrednio sesję. Konwencja to także wspaniałe miejsc, aby zobaczyć tych najlepszych, gdyż odbywają się na niej konkursy na najlepsze tatuaże wybierane przez profesjonalne jury. A więc od razu z setek studiów i artystów selekcjonujemy sobie kilku, naprawdę sprawdzonych. W tym roku Tattoo Konwent odwiedza aż 7 miast: Poznań, Toruń, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź oraz Lublin.