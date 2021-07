10 najważniejszych powodów dlaczego warto stosować naturalne kosmetyki!

6. Dbanie o środowisko i zwierzęta

To ważne! Naturalne kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, a do ich produkcji i wysyłki używane są wyłącznie materiały pochodzenia ekologicznego z recyklingu (etykiety, opakowania). A same produkty często testowane są w pierwszej kolejności na właścicielach marki, co dodatkowo zwiększa ich wiarygodność.