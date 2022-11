10 pomysłów na prezent urodzinowy dla przyjaciółki

5. Karta podarunkowa Netflix – dla prawdziwych miłośników filmów i seriali

Z pewnością ciekawą i oryginalną propozycją na prezent dla przyjaciółki jest karta podarunkowa Netflix. To prezent, którym zaskoczysz prawdziwą miłośniczkę filmów i seriali. Karta podarunkowa Netflix sprawdzi się także wtedy, gdy Twoja przyjaciółka jeszcze nie jest przekonana do tej platformy. Sumę, na jaką doładowujesz kartę, wybierasz samodzielnie. Może to być kwota od 40 do 500 złotych. Karta Netflix do kupienia jest w Żabce. To jedna z dodatkowych usług oferowanych przez tę sieć sklepów spożywczych. Jak widzisz, karta podarunkowa nie musi oznaczać kwoty przeznaczonej na kosmetyki czy zakupy odzieżowe, ale może to być karta Netflix dająca dostęp do ciekawych filmów i seriali!