10 rzeczy, które musisz wiedzieć o mikrobiomie jelitowym

Mikrobiom jelitowy ma ogromny wpływ na pracę ludzkiego ciała. Bez prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu organizm byłby jałowy i podatny na zasiedlenie przez obce bakterie i grzyby. To mikrobiom wraz z witaminami i minerałami wzmacniającymi organizm stanowi tarczę ochronną ludzkiego ciała. MIkrobiom człowieka wspomaga funkcjonowanie organów i procesów zachodzących w naszym organizmie. Co powinniśmy wiedzieć na temat mikrobiomu, by prawidłowo wspierać jego działanie i zapewnić zdrowie całemu organizmowi?