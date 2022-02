170 lat E.Wedel za nami

Niestandardowe działania towarzyszące

W trakcie trwania jubileuszu marka E.Wedel zainicjowała wiele niestandardowych akcji. Jedną z nich była kampania homecooking "Wielkanocne gotowanie z Wedlem". W ramach projektu marka połączyła świat online i offline. Z okazji jubileuszu wydano książkę kucharską inspirowaną publikacją z lat 30. XX wieku E.K. "Wedlowska czekolada: 33 przepisy". W wyniku kampanii udało nam się zachęcić młodych konsumentów do wzięcia udziału w konkursie i tworzenia wypieków na podstawie blisko 100-letnich przepisów. Kampania "Wielkanocne gotowanie z Wedlem" otrzymała dwa wyróżnienia w konkursie MIXX Awards 2021 w kategorii Cross Media Integration oraz Offline Digitizing. Przykładem takich realizacji jest również "Wirtualny Spacer" po Fabryce E.Wedel. Co roku (prócz 2020) miejsce to otwierało się dla zwiedzających podczas Nocy Muzeów, jednak przez wzgląd na niestabilną sytuację pandemiczną, wydarzenie zostało przeniesione do online’u. "Wirtualny Spacer" umożliwiał zwiedzanie online czterech miejsc w Fabryce: linii Venus – gdzie produkowane są m.in. tabliczki czekolady, linii Ptasie Mleczko® – niedostępnej do tej pory nigdy dla zwiedzających ani dziennikarzy, linii Torcika Wedlowskiego oraz Gabinetu Jana Wedla i Galerii Rzeźb. Spacery w formie online wygenerowały ponad 38 tysięcy odsłon, w tym blisko 28 tysięcy unikalnych wejść. E.Wedel szacuje, że Fabrykę zobaczyło od środka aż dwadzieścia razy więcej osób, niż byłoby to możliwe przy okazji standardowej Nocy Muzeów. Projekt został doceniony w konkursie Złote Spinacze i w kategorii "PR miejsca, miasta i regionu" otrzymał brązową statuetkę.