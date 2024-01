21. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

- Nasz nowy cel to zachęcanie do biegania w ramach Rossmann Run w całej Polsce. Wszyscy mogą pobiec razem z nami, wystarczy uruchomić naszą aplikację Rossmann PL. Każda osoba, bez względu na to czy pobiegnie w Łodzi czy tam, gdzie mieszka i zwykle biega, otrzyma od nas zniżkę na jednorazowe zakupy w Rossmannie. Każdy przebiegnięty kilometr biegu to 5% rabatu na zakupy w naszych drogeriach. Zatem końcowy rabat zależy od liczby przebiegniętych kilometrów i może wynosić po przebiegnięciu całego dystansu 10 km aż 50% – zdradza Marcin Grabara, prezes Rossmann Polska. Rejestracja do biegu z aplikacją będzie możliwa na początku kwietnia. Rossmann będzie o tym informował w swoich mediach.