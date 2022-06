3 powody, dla których warto dawać dzieciom zabawki edukacyjne

Trzeba bowiem pamiętać, że choć interaktywne, edukacyjne zabawki uczą cierpliwości, procesów przyczynowo skutkowych i dostarczają dużą dawkę świetnej zabawy, to nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa. Zabawki muszą być dopasowane do wieku dziecka tak, aby podczas zabawy nie stanowiły zagrożenia dla malucha. Niemowlęta powinny więc bawić się zabawkami złożonymi z dużych elementów, których nie mogą połknąć, i pozbawionymi ostrych krawędzi. Dla rocznego dziecka dobre będą zabawki mobilizujące do ruchu, ale wciąż pozbawione małych części, np. pchacze, z kolei dla nieco starszych dzieci świetnie sprawdzają się bardziej skomplikowane gry edukacyjne - używane pod kontrolą dorosłych, nie stanowią zagrożenia dla dziecka.