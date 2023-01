3 przepisy na soki, które wzmocnią twoją odporność, a do tego są pyszne!

Częste bóle głowy i mięśni, ciągłe zmęczenie, a w dodatku mniejsza odporność na bakterie i wirusy. Zimą nasz organizm nie ma lekko, dlatego trzeba chronić go przed szalejącymi wokół infekcjami. Podstawową sprawą jest higiena, a zwłaszcza mycie rąk, ale pamiętajmy jak ważne jest wzmacnianie odporności od środka. Zadbajmy o to, by posiłki były jak najbardziej urozmaicone, nieprzetworzone i zawierały odpowiednie składniki, takie jak witaminy A, C, E czy E, cynk, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz probiotyki. Jak przemycić je do naszego pożywienia? Idealnym rozwiązaniem jest picie zdrowych napojów odżywczych, które stanowią naturalne uzupełnienie diety. Oto trzy przepisy na pyszne soki, dzięki którym szybko wzmocnimy nasz układ odpornościowy: