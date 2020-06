WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

30-letni Michał Demski popełnił samobójstwo. Był gnębiony z powodu swojej orientacji Młody mężczyzna odebrał sobie życie po tym, jak przez wiele lat mierzył się z nietolerancją oraz hejtem. Katarzyna Koch, matka Michała, opowiedziała, jak wyglądało jego życie. Michał poprosił mamę o karmnik dla ptaków nad grobem (Archiwum prywatne) 1 czerwca 2020 roku Michał Demski powiesił się na drzewie w rodzinnym ogrodzie. Młody mężczyzna zrobił to po wielu latach gnębienia przez środowisko, w którym dorastał. Jego matka przyznała, że chłopak regularnie doświadczał wielu krzywdzących sytuacji. "Zawsze był wrażliwy. Bardzo o siebie dbał. Kiedy dorastał, dzieci z klasy zaczęły mu dokuczać i wyzywać go od pedałów. Chodził do kościoła, służył do mszy. W pewnym momencie, w tym okresie gimnazjalnym założył sobie na palec różaniec w formie pierścionka. I za ten różaniec został zbombardowany homofobicznymi wyzwiskami. Od tamtej chwili zaczęły się prześladowania" - powiedziała Katarzyna Koch w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jeszcze w czasach szkolnych Michał zaczął robić karierę w modelingu. Po szkole wyjechał na duży kontrakt do Szanghaju, a później m.in. do Japonii i Chin. W międzyczasie opuścił rodzinny Malbork i przeprowadził się do Warszawy. Kariera Michała nabierała tempa, ale jego myśli głównie krążyły wokół problemów z samoakceptacją swojej orientacji i piętnowaniem przez społeczeństwo. "W którymś momencie zaczął się znieczulać. Poszedł do psychiatry. Nie powiedział mu prawdy, że jest gejem i że jest prześladowany. Tylko, że reaguje bardzo stresowo na ważne castingi i chciałby, żeby mu przepisał coś, co zniweluje stres. Psychiatra zamiast przepisać jakiś lekki lek, który nie uzależnia, pamiętam jak dziś: przepisał mu xanax. Powinien wiedzieć, że benzodiazepiny uzależniają bardziej niż heroina. I Michał się uzależnił" - wspomina jego matka. Mężczyzna wielokrotnie był w ośrodkach terapeutycznych, gdzie próbował wyjść z uzależnienia. Ostatni raz był w ośrodku w Czersku skąd wyszedł dwa miesiące temu: "21 kwietnia dostał w ośrodku bardzo długiego ataku padaczkowego, wynikającego z uzależnienia. Wystraszyli się, wezwali pogotowie, bo nie mogli go w ogóle docucić". "Pogotowie go zabrało, ale pani doktor uznała, że panuje koronawirus, więc jeśli Michał chce wrócić do ośrodka, musi odbyć kwarantannę. A na to nie mieli warunków lokalowych ani personelu. Jak go zabierałam do domu, to płakał. Wreszcie znalazł miejsce, w którym poczuł się bezpiecznie, ale los go potraktował w podły sposób. Ponieważ z powodu epidemii nie mogliśmy znaleźć innego ośrodka, wykupiłam mu w Malborku sesje z psychologiem. Liczyłam na to, że psycholog go poprowadzi przez kwarantannę i w końcu znajdziemy ośrodek" - opowiada matka. Niestety nie udało się znaleźć ośrodka na czas. 1 czerwca Michał popełnił samobójstwo w ogrodzie rodzinnego domu. Katarzyna Kocha mówi, że syn cały czas mierzył się z dyskryminacją. "Pod koniec maja kolejny raz został wyzwany na ulicy od pedałów. To była okropna sytuacja. I to był już dla niego naprawdę potężny cios. Wrócił do domu bardzo wzburzony i powiedział, że ma dosyć, że tego dłużej nie wytrzyma" - powiedziała. Matka Michała ma żal do wszystkich osób, które gnębią środowisko LGBT. "Nikt nie idzie i się nie wiesza tak po prostu, bez powodu. Ja nie wierzę w to, że ktoś odkrywa, że jest gejem i idzie się z tego powodu powiesić. Jestem pewna, że to są zawsze długotrwałe procesy". "Mój syn nie był żadną ideologią. Był najnormalniejszy w świecie. Dużo normalniejszy niż oni wszyscy. Tacy ludzie zniszczyli mojego syna. Dzień po dniu i krok po kroku" - dodaje.