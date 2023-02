4 pomysły na stylizacje z ulubioną marką celebrytek

Classic look

Projektanci są zgodni co do tego, że w każdej szafie nie może zabraknąć idealnie dopasowanych jeansów i wysokiej jakości bluzek w bazowych odcieniach. Z pewnością robiąc wiosenne porządki w garderobie, znajdziesz niejedną parę denimowych spodni czy klasyczne koszule i t-shirty. Torebka Pinko w białym kolorze, będzie idealnym dodatkiem do biurowego zestawu. Ale nie chodzi tylko o dress code. Biel i wanilia to jeszcze jeden gorący trend tego sezonu.