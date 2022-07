4F z dwoma nowymi sklepami flagowymi

Marka zachęca do przeglądu garderoby i oddawania niepotrzebnych, nienoszonych lub lekko zepsutych ubrań sportowych różnych brandów w sklepach 4F, aby wspólnie dać im szansę na "drugie życie". Zebrane ubrania są sortowane, odświeżane, naprawiane i przygotowywane do ponownej sprzedaży. Klienci Galerii Bałtyckiej mogą przekazać używaną odzież obsłudze sklepu, a krakowskiej Bonarki – umieścić je w Ubraniomacie dostępnym przed wejściem do salonu. Każdy kilogram ubrań pozostawionych w tym specjalnym urządzeniu to złotówka przekazana na rzecz Fundacji 4F Pomaga, a każde 10 kg – 10 proc. zniżki na używane ubrania marki 4F.