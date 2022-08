5 kosmetyków, po których twoje włosy będą rosły, jak szalone

Szampon antipollution przeciw wypadaniu Tołpa

Według obietnic producenta szampon zapobiega utracie włosów i przyspiesza odrost nowych. Wzmacnia, nadaje gęstość i objętość. Do tego nawilża i ogranicza utratę wody z naskórka. Chroni przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami środowiska. Redukuje stres oksydacyjny i neutralizuje wolne rodniki. W składzie, jak to w kosmetykach tej marki, znajdziecie torf tołpa.®, a ponadto hydrolizowane proteiny z nasion baobabu afrykańskiego. Nie ma za to SLS-ów/SLES-ów, przez co szampon gorzej się pieni. Jest jednak na to sposób – można spienić go przed nałożeniem na skórę głowy. Najszybciej zrobisz to na dłoni ułożonej w łódkę – po prostu połącz szampon z wodą, rozmieszaj palcem i dopiero wtedy nałóż na czubek głowy.