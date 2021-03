5 najmodoniejszych modeli butów, które znajdziesz w wiosennej kolekcji Kazar.

Niekwestionowany must have kolejnego już sezonu, który trafnie wpisał się w nasze obecne potrzeby. Inspirowane kultowymi modelami sportowych butów sneakersy podbiły miejskie ulice na całym świecie i nie zamierzają ustąpić miejsca żadnym innym. W czym tkwi ich fenomen? W kategoriach: wygoda i szybkość przemieszczania się nie mają sobie równych. Można je nosić już od wczesnej wiosny, aż po pierwszy śnieg i naprawdę pasują absolutnie do wszystkiego. Biały kolor sprawia, że są neutralne, nie konkurują z innymi barwami oraz nie obciążają sylwetki. Teraz będziemy je nosić do trencza i ramoneski, a za chwilę do sukienek w kwiaty i dżinsowych szortów. W każdej stylizacji sprawdzą się świetnie.