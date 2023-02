5 rodzajów obcasów, które będziemy nosić wiosną

Trapezowe

Na pierwszy rzut oka przypominają buty na słupkowym obcasie. Przy bliższym poznaniu widać, że masywny obcas rozchyla się ku dołowi, tworząc figurę trapez. Sandały o takim kształcie były szalenie modne w latach 70, a dziś znów wracają do łask. Nic dziwnego – wyglądają stylowo i świetnie pasują do spodni garniturowych oraz przeskalowanych marynarek. Ten model obuwia to must have każdej trendsetterki. W cieplejsze dni sprawdzą się także klapki z trapezowym obcasem, idealne do sukienek. Możesz też wybrać welurowe czółenka z noskiem w kształcie migdała.