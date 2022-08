5 rzeczy z garderoby damskiej, w których warto postawić na jakość

Każda kobieta chce czuć się w swoich ubraniach dobrze. Aby do było możliwe, muszą pasować do sylwetki, odpowiadać typowi urody i być dobrej jakości. To ta ostatnia sprawia, że ubrania się nie rozciągają, nie mechacą i nie tracą kolorów. Przy jakich elementach garderoby jest to szczególnie ważne?