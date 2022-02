5 zalet płukania jamy ustnej olejem. Jak to robić?

5. Dostępne i łatwe w użyciu





Największe korzyści z ssania oleju to prostota wykonania i łatwość włączenia go do codziennej rutyny. Tradycyjnie do ssania oleju używano oleju sezamowego, ale można również stosować inne rodzaje oleju. Na przykład olej kokosowy ma silne właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Oliwa z oliwek to kolejny popularny wybór ze względu na jej zdolność do zwalczania stanów zapalnych.