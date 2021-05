6 ćwiczeń oddechowych na stres

Zamknij oczy i weź powolny wdech przez nos. Niech będzie on na tyle głęboki, by uniosła się dłoń znajdująca się na Twoim brzuchu. Gdy nabierzesz oddechu, wypuść go powoli przez lekko otwarte usta. Ćwiczenie powtórz ok. 10 razy. Oddychanie przeponowe jest szczególnie polecane osobom zestresowanym.