7 żenujących błędów przy wyborze butów trekkingowych

Błąd 1: Wybór butów uniwersalnych

Często chcielibyśmy, żeby przedmioty – czy to codziennego użytku, czy buty - posłużyły nam w każdej sytuacji i były dostosowane do różnych warunków, z którymi możemy się spotkać. Jednak nie jest to możliwe w przypadku butów trekkingowych. Warunki zimą, latem, w wysokich i niższych górach znacznie się od siebie różnią. A buty, które wydają się do wszystkiego, tak naprawdę do niczego się nie przydadzą. Zakup butów można porównać z wymianą opon w samochodzie – inne kupimy na zimę, inne na lato, a czasem będzie potrzeba dołożenia jeszcze łańcuchów, gdy warunki tego wymagają. Dlatego wybierając buty zastanów się, do jakiej pory roku i warunków mają być przeznaczone. Jeśli wybieramy buty trekkingowe na wędkowanie to możemy pozwolić sobie na większą dowolność niż podczas górskich wędrówek, ale również tutaj musimy zwrócić uwagę na panujące warunki.