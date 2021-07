ABC higieny stóp latem. Uniknij dyskomfortu i przykrych dolegliwości

Rób kąpiele solne i stosuj mocznik

Jeżeli marzymy o idealnie gładkich stopach, możemy zafundować im domowe SPA. Wystarczy wsypać do miski z wodą odrobinę soli, np. kuchennej lub leczniczej. Do kąpieli solankowej stóp często stosuje się sól gorzką (epsom). Ten nieorganiczny związek będący połączeniem soli kwasu siarkowego i magnezu, pomaga regenerować zmęczone nogi i zmiękczyć naskórek. Cennym składnikiem stosowanym w preparatach do stóp i zarazem silnym środkiem nawilżającym, jest także mocznik. Należy jednak używać go w odpowiednim stężeniu, bezpiecznym dla naszej skóry.