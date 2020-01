WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Agata Duda w stylowym komplecie. Pierwsza dama ponownie stawia na ten wzór Agata Duda spotkała się z dyrektorem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Karolem Krajewskim. Na tę okoliczność małżonka prezydenta znów postawiła na strój w kratę. Agata Duda wzięła udział w ważnym spotkaniu (ONS.pl) Agata Duda w czwartek 9 stycznia spotkała się w Pałacu Prezydenckim z dyrektorem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Karolem Krajewskim. Pierwsza dama rozmawiała z nim o badaniu, dokumentowaniu i popularyzowaniu kultury ludowej i regionalnej w Polsce. Agata Duda w szarym komplecie Na taką okoliczność Pierwsza Dama wybrała elegancki szarych komplet złożony z eleganckiej bluzki ze stójką i ołówkowej spódnicy o długości za kolano. Naszą uwagę przykuł jednak wzór na tkaninie, z której uszyto zestaw. Agata Duda po raz kolejny na ważne spotkanie postawiła na kratę, chociaż tym razem była ona znacznie delikatniejsza i mniej wyrazista. Do szarej garsonki małżonka prezydenta dobrała duże kolczyki o geometrycznym kształcie. Przypominamy, że Agata Duda angażuje się we wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich, a spotkanie z Karolem Krajewskim było dla niej doskonałą okazją do podjęcia rozmów w kwestii przyszłości i rozwoju działań na rzecz kultury mieszkańców wsi oraz ich tradycji. Zdaniem Pierwszej Damy odgrywają one niezwykle istotną rolę nie tylko w badaniach historycznych, ale również rozpowszechnieniu bogatego dorobku kultury polskiej wsi.