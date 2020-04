Agata Kornhauser-Duda na home office. Zdalnie połączyła się z emerytami

Agata Kornhauser-Duda 20. kwietnia wzięła udział w spotkaniu on-line z przedstawicielami pensjonariuszy i personelu domu seniora w Brańszczyku. Osobiście para prezydencka odwiedziła tą miejscowość w lipcu 2019 roku i zaprosiła mieszkańców placówki do odwiedzenia Pałacu Prezydenckiego. Seniorzy z zaproszenia skorzystali na początku 2020 roku.

Pierwsza dama pytała emerytów o ich samopoczucie, o zmiany, które zostały wprowadzone w ośrodku w związku z pandemią. Namawiała ich do pozytywnego myślenia i nie tracenia nadziei na jak najszybszy powrót do normalności. To spotkanie było wyjątkowo ważne dla starszych osób, które z powodu pandemii nie widują się z bliskimi. W tej sytuacji wielu emerytom doskwiera samotność i narzekają na potrzebę zachowywania dystansu społecznego.