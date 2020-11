Agata Steczkowska wspomina matkę. "Wychowała 9 dzieci bez 500+"

Steczkowska nawiązuje też do sytuacji rodziców. – Była bardzo szczęśliwa, kiedy po latach starań tata dostał zezwolenie na ślub kościelny (prosił o to bezskutecznie od momentu, w którym zrezygnował z bycia księdzem). Przysięgę przed Bogiem składali sobie po 60., a teraz znów są razem – kończy siostra Justyny.

Piosenkarka również pożegnała mamę, którą opiekowała się do samego końca. "Nasza mama odeszła... Jestem wdzięczna Bogu za to, że miałam taką mamę, za to, że mogłam z nią być do końca... Pielęgnować ją, masować obolałe stopy, śpiewać jej ulubione piosenki na dobranoc, swoim służeniem jej pokazywać, jak ważna była dla mnie, jak bardzo wdzięczna jej jestem za życie, które mi dała, za miłość i troskę, którą nas obdarowała. Odeszła w naszym domu, otoczona dziećmi, które ją kochały i wnukami, które ją uwielbiały…" – napisała w mediach społecznościowych gwiazda estrady.