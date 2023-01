Akcesoria warte każdych pieniędzy. Dlaczego?

Gładka skóra bez wysiłku – to możliwe!

Pozbycie się owłosienia na skórze jest częstą zmorą wielu kobiet. Kremy depilujące lub plastry nie pomogły? Znamy to! Wiemy również, co może być tego rozwiązaniem. Choć depilatorów na rynku jest już bardzo wiele, to depilatory IPL Philips królują na listach bestsellerów tej kategorii. Skrót IPL jest skrótem frazy "intensywne światło pulsujące" (ang. Intense Pulsed Light). Światło w tym urządzeniu przypomina światło emitowane przez żarówkę, które okazuje się skuteczne w usuwaniu owłosienia. Użycie depilatora IPL nie boli oraz nie podrażnia skóry tak jak używanie zwykłych maszynek. Jest to także świetna alternatywa dla zabiegów depilacji laserowej w profesjonalnych salonach, choć znacznie tańsza. Zakup depilatora IPL to inwestycja na lata, dlatego staraj się nie kierować ceną urządzenia, a opiniami.