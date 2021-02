Alergie skórne - jak ich uniknąć w salonie kosmetycznym, tatuażu i innych miejscach?

Alergie skórne to potoczna nazwa alergicznego zapalenia skóry. Jest to reakcja uczuleniowa skóry i nieprawidłowa reakcja organizmu na różne substancje roślinne, związki chemiczne, metale, żywność oraz inne alergeny. U podłoża tej dolegliwości leży posiadanie nabytej z biegiem czasu alergii na swoisty alergen. Wyróżniamy kilka rodzajów alergii skórnych.

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry, nazywane również egzemą lub wypryskiem atopowym, to najczęściej choroba wrodzona, której przyczyną jest uszkodzenie bariery ochronnej skóry (m.in. zaburzone działania filagryny – białka, które wpływa na prawidłową budowę skóry). Charakterystyczna w jej przebiegu jest nadmierna suchość skóry, a kontakt z alergenem powoduje pojawienie się zaczerwienienia, grudek, pęcherzyków, a nawet małych ranek. Jest to przewlekłe i nawrotowe schorzenie, a jego przebieg zaostrzyć może stres, mycie rąk zwykłym mydłem, zmiany wilgotności, temperatury i zakażenia skóry.

Pokrzywka

Kontaktowe zapalenie skóry/wyprysk kontaktowy

Kontaktowe zapalenie skóry, nazywane również wypryskiem kontaktowym, to najczęstsza postać wyprysku alergicznego. Powstaje w wyniku kontaktu z alergenem, z którym osoba zetknęła się już wcześniej i dany czynnik nie powodował takiej reakcji. Zmiany skórne mają postać grudek i pęcherzyków oraz towarzyszy im świąd. Do najczęstszych czynników wywołujących reakcję alergiczną zaliczamy: chrom, nikiel, kobalt, gumę, barwniki np. farby do włosów, rzęs oraz kosmetyki do pielęgnacji zawierające różnego rodzaju substancje uczulające.