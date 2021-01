Alicja Bachleda-Curuś, Aleksandra Adamska i Daria Widawska dołączyły do #bitwamaskar Avon!

Avon startuje z Bitwą Maskar, podczas której do rywalizacji staną 3 tusze – Geniusz 5w1, Euforia i Unlimited. Szykuje się prawdziwe karnawałowe szaleństwo pod hasłem #bitwamaskar! Ambasadorkami tych topowych produktów zostały 3 polskie aktorki – Alicja Bachleda-Curuś, Ola Adamska oraz Daria Widawska. Każda z nich wybrała swojego ulubieńca.

Avon zachęca wszystkie kobiety, które lubią testować nowe kosmetyki do makijażu, do odrobiny zabawy podczas tegorocznego karnawału. Trzy znane aktorki oraz Ambasadorki Avon już wybrały swoich ulubieńców! Za co ich cenią? Przetestuj wszystkie tusze biorące udział w Bitwie Maskar i sprawdź, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

Tusz Geniusz 5w1 pogrubia, wydłuża, rozdziela oraz unosi rzęsy, a także nadaje im głęboki kolor. Teraz będzie on dostępny w trzech nowych odcieniach – zieleni, granatu i burgundu, dzięki którym dodasz oczom zmysłowej głębi, a rzęsom niepowtarzalnego, oryginalnego koloru. Skuteczność maskary potwierdza Alicja Bachleda-Curuś – aktorka, ikona stylu i ambasadorka produktu. Tusz-geniusz w klasycznej czerni to mój wybór na co dzień. A gdy mam ochotę na odrobinę szaleństwa, wybieram kolor. Każdy z 3 nowych odcieni jest głęboki, bardzo elegancki i dodaje moim oczom wyrazistości – mówi Alicja.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Marzysz o efekcie pełnego wachlarza rzęs? Postaw na Tusz Euforia z keratyną i olejkiem rycynowym. Tusz jest gwarancją objętości i wydłużenia, które można uzyskać dzięki tradycyjnej szczoteczce w kształcie klepsydry. Widzicie ten wachlarz rzęs? To tusz Euforia robi takie cuda! Nie tylko daje efekt WOW, ale też pielęgnuje. Mój nowy nr 1 marki Avon! – mówi Ola Adamska, ambasadorka produktu.

Tusz Unlimited wybrała z kolei Daria Widawska. Maskara dzięki potrójnej formule Lift&Lock unosi nawet najbardziej oporne, proste rzęsy i to bez zalotki! Zapewnia do 4x uniesienia, 3x objętości i 24h trwałości. Innowacyjna, silikonowa szczoteczka FX-LIFT ma lukę w środku, dzięki czemu można nabierać więcej tuszu i pogrubić rzęsy. Odkąd mam tusz Unlimited, nie muszę używać zalotki. On sam unosi i podkręca moje rzęsy na 24 godziny. Ideał! – dodaje aktorka.

Tusz Avon Geniusz 5w1 10 ml będzie dostępny w katalogu Avon 02/2021 w cenie od 22,99 zł.

Tusz Avon Euforia 10 ml będzie dostępny w katalogu Avon 02/2021 w cenie od 25,99 zł.

Tusz Avon Unlimited 10 ml będzie dostępny w katalogu Avon 02/2021 w cenie od 19,99 zł.