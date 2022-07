Alona Shevtsova, szefowa MSP LEO i akcjonariusz IBOX BANK, opowiedziała o spotkaniu z Maye Musk w Kijowie, kobiecym przywództwie w "świecie mężczyzn" i entuzjazmie w swoich dzieciach

— Czy podziela Pani te same poglądy na temat wychowywania dzieci co i Maye? Jako kobieta biznesu poświęca Pani dużo uwagi dzieciom. Powiedziała Pani też, że zawsze odpowiada na ich telefony. To jest dokładnie to, co zalecają psychologowie. Czy robi to Pani intuicyjnie, czy przysłuchuje się do zaleceń profesjonalistów?