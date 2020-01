Amy Hart z "Love Island's" zamrozi jajeczka. "To już ostatni dzwonek"

27-letnia Amy Hart była gwiazdą programu "Love Island". Teraz ujawniła, że za kilka tygodni zamrozi jajeczka. Lekarze powiedzieli jej, że rozpocznie menopauzę w wieku 40 lat.

W związku z tym postanowiła wybrać się do lekarza, który oznajmił, że to dobry pomysł, ponieważ przewiduje, że będzie jeszcze tylko przez 13 lat płodna. "Poziom AMH wynosi 8,5, myślałam, że skala jest do 10. Okazało się, że jest między 6 a 20. Więc to dość nisko jak na mój wiek" - przyznała celebrytka.