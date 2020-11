Angelika Józefczyk „Modern Decadence” kolekcja jesień/zima 2020

Klasyka jest kochana przez kobiety w każdym wieku, zarówno podkreśla ona kobiecość oraz jest świetną inwestycją która nie jest wrażliwa na upływający czas. Ponadczasowe kolory jak czerń, czerwień, odcienie carmelu nie są wrażliwe na sezonowe trendy, stanowią doskonałą baze na podstawie której możemy stworzyć świetny look z sezonowymi trendami.

Jest kojarzony z kobiecością, seksapilem, energią. Czerwień w różnych odcieniach pięknie komponuje się z karmelowymi brązami oraz klasyczną czernią Podana w odpowiedniej formie stworzy bardzo elegancką stylizację która na pewno zostanie zapamiętana na długi czas. Idealnie pasuje zarówno na co dzień, jak i bardziej oficjalne wyjście czy wyjątkową okazję, pięknie prezentuje się w kobiecych krojach podkreślających sylwetkę.

W tym sezonie czerwień pojawiła się w propozycjach u projektantki Angeliki Józefczyk w formie podkreślającego sylwetkę garnituru – taliowana marynarka z rękawami z bufkami w zestawieniu z szerokimi spodniami. Całość została przełamana szerokim skórzanym czarnym paskiem ze złotą klamrą. Drugą propozycją na którą warto zwrócić uwagę jest długa drapowana sukienka z podniesionymi ramionami, która jest jakby wyjęta prosto z filmu z lat 70tych. Widać tutaj inspirację minionymi dekadami i ponadczasową klasyką która w tym sezonie stała się obiektem zainteresowania projektantki. W kolekcji „Modern Decadence” znajdziemy wiele elementów kolekcji jak: Podniesione ramiona, szerokie paski z ozdobnymi klamrami w stylu Diany Spencer, taliowane mini sukienki w stylu Debbie Harry z zespołu Blondie. W kolekcji znajdziemy przede wszystkim ponadczasowe perełki jak wełniane płaszcze w kolorze kamelu oraz ciemnej butelkowej zieleni, odszyte z krawiecką precyzją. Klasyczny płaszcz jest jedną z rzeczy która powinna znaleźć się w garderobie każdej kobiety. Sprawdzają się one zarówno w codziennych stylizacjach, jak i na specjalne okazje.

Czy błysk cekinów będzie królować w tym sezonie w sylwestrową noc?

Zapewne tegoroczna sylwestrowa noc będzie inna od tych znanych nam z ubiegłych lat. Błysk cekinów dla większości kobiet jest nieodłącznie związana z czasem sylwestrowo karnawałowym. W tym sezonie niestety huczne zabawy sylwestrowe, musimy zastąpić spotkaniami w kameralnym gronie w domowym zaciszu, jednak nie przeszkadza to aby właśnie w ten czas móc ubrać się zupełnie inaczej niż na co dzień, zostając gwiazdą towarzyskiego spotkania. W zależności od naszych upodobań możemy wybierać między „małymi cekinowymi” jak i długimi eleganckimi sukniami np. z półmatowej satyny. Wizytowe kreacje lubią prostotę, idealnie sprawdzą się tutaj słowa ikony Coco Chanel, która powtarzała, aby przed wyjściem z domu spojrzeć w lustro i zdjąć jedną rzecz. W odniesieniu do cekinów, największy urok zdobędą jeżeli nie zakłócimy ich blasku przez krzykliwe dodatki. Pozwólmy wyjątkowej tkaninie zagarnąć całą uwagę.