Angina - jak ją rozpoznać i leczyć? Domowe sposoby czy konsultacja z lekarzem?

Angina od podstaw

Angina - objawy

Jak leczyć anginę?

Jak to zostało wspomniane, leczenie anginy zależy od jej źródła. Jeśli przyczyną infekcji jest wirus, terapia opiera się na leczeniu objawowym, czyli łagodzeniu dokuczliwych symptomów. W tym celu stosuje się leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (np. paracetamol lub ibuprofen), a także środki wpływające na osłabienie konkretnych dolegliwości, np. bólu gardła, w czym pomagają pastylki do ssania, roztwory do płukania gardła czy aerozole. Jedną z pomocnych w tym zakresie substancji jest benzydamina, którą zawierają w sobie np. preparaty Tantum Verde - działa znieczulająco, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie.

Jeśli jednak dopadła nas angina ropna, konieczna będzie antybiotykoterapia (co nie wyklucza leczenia objawowego). Zwykle trwa 10 dni i co ważne, nie powinniśmy przerywać brania leków na własną rękę, nawet jeśli objawy ustąpią szybciej - przyjmujmy antybiotyk tyle czasu, ile zalecił lekarz. To istotne m.in. w kontekście prewencji ewentualnych powikłań anginy, a mogą do nich należeć chociażby ropień okołomigdałkowy czy zapalenie płuc. Co bardzo ważne w przypadku antybiotykoterapii, już po 24 godzinach od przyjęcia pierwszej dawki osoba chora przestaje zarażać - to zatem niezwykle istotne także w kontekście zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenu.