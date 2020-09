Anna Wendzikowska pozowała przy motorówce. Fani szybko zauważyli pewne szczegóły

Anna Wendzikowska w swoich mediach społecznościowych jest bardzo aktywna. Pokazuje swoim obserwatorom dużą część swojego dnia oraz zdradza sekrety pracy. Nie brakuje również fotografii jej córek oraz jej samych. Zawsze zdjęcia są piękne i obserwatorzy nie mogą wyjść z podziwu. Szczególnie do gustu przypadają im te z podróży.

Anna Wendzikowska pod lupą internautów

Ostatnio dziennikarka pochwaliła się zdjęciem z rodzinnej wyprawy i atrakcji, jaką miała być rodzinna wycieczka po Wiśle motorówką. Jak sama przyznała ten pomysł podsunął jej kolega z redakcji Filip Chajzer. Miało być to atrakcją miasta stołecznego, jednak w związku z trwającą nadal awarią i wyciekiem fekaliów, obserwatorzy celebrytki szybko zaczęli negować i odradzać jej tego typu aktywności.

Szybko jednak temat rozmowy zszedł na szczegóły, których dopatrzyli się internauci. Po raz kolejny zarzucono dziennikarce przerabianie swoich zdjęć w Photoshopie. Tym razem dowodem na to miały być nieprawdopodobnie długie nogi gwiazdy. "Nogi to chyba przez pomyłkę się tak wydłużyły?", "A co się stało z Pani lewą nogą? Córeczka swoją w powietrzu trzyma, a Pani ma tylko prawą?" – sugerowali w komentarzach.