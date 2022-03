Answear angażuje się w pomoc humanitarną na Ukrainie

Kolekcja "No Shame. No fear." marki answear.LAB dotyka fundamentalnych wartości w wielu wymiarach. Twarzą kolekcji jest Sasha Sidorenko, polsko-ukraińska pięściarka, mistrzyni Europy i 7-krotna mistrzyni Ukrainy w boksie, zdobywczyni pucharu świata w kickboxingu, założycielka klubu bokserskiego, w życiu prywatnym – opiekuńcza i kochająca mama. Inspirująca kobieta, której siła ducha i wewnętrzna odwaga pozwoliły przetrwać niejedną trudną sytuację życiową. W tej opowieści staje się symbolem walki, zaciętości, konsekwentnego dążenia do celu, a wreszcie nadziei. Niebawem, 5 marca 2022 roku, Sasha stanie w ringu broniąc tytułu Mistrzyni Europy, jednakże tym razem, to będzie walka nie tylko o pas.