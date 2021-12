answear.LAB z nową kobiecą kolekcją "Fight like a girl" w stylu lat 70, która opowiada o wolności i życiu na własnych zasadach

"Fight like a girl" to kolejna kolekcja answear.LAB, za pośrednictwem której marka podejmuje temat stereotypizacji kobiet. W nazwę kolekcji przekornie wpleciono stwierdzenie #jakdziewczyna. "To wyrażenie zbyt często używane jest jako określenie negatywne, obrażające, które wpływa na pewność siebie kobiet. Dlatego tą kolekcją chcemy je zredefiniować. "Fight like a girl" to opowieść o naszych codziennych zmaganiach o niezależność, prawo do odrębności, wolności i swobody, która ma dodać pewności siebie każdej kobiecie w codziennych działaniach" – wyjaśnia dyrektor marki answear.LAB Agnieszka Korsak.