Answear to nie tylko moda. Zainspiruj się dzięki konkursowi Lifespiration Starts Here!

Niech lifespiracja pozwoli Ci żyć tak, jak chcesz

Od października Answear motywuje do aktywnego, odważnego i ciekawego życia za pomocą nowej kampanii będącej częścią odświeżonej strategii "Lifespiration Starts Here". Marka w pełnym emocji spocie prezentuje odważne i wyjątkowe bohaterki, indywidualistki, które starają się czerpać z życia jak najwięcej i nie boją się podążać własną drogą. Wśród nich pojawia się prezeska fundacji Kulawa Warszawa, działaczka społeczna i zawodniczka rugby Izabela Sopalska-Rybak, promotorka kultury ballroom, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny voguingowej Bożena Wydrowska oraz zawodowa mistrzyni Europy w boksie Sasha Sidorenko. Wszystkie mają odwagę, by łamać schematy i zmieniać świat, wszystkie są lifespiracją. Ale właściwie co znaczy to słowo? Jak wyjaśnia Katarzyna Kaczmarczyk, Marketing Manager Answear.com: