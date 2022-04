Antyoksydacja cery. Dlaczego warto stosować koenzym Q10 i witaminę A, C i E w pielęgnacji?

Antyoksydacja cery – najpopularniejsze przeciwutleniacze stosowane w kosmetyce

Do najczęściej stosowanych w przemyśle kosmetycznym antyoksydantów należą koenzym Q10 oraz witaminy A, C i E. Wchodzą one w skład kremów, masek, serum i ampułek odmładzających ANEW Avon. Wszystkie przeciwutleniacze używane w antyoksydacji cery mają podobne działanie: rewitalizują ją i chronią przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników. Koenzym Q10 dodatkowo idealnie wygładza cerę i wyraźnie poprawia jej jędrność. Witamina A ma właściwości przeciwzapalne i świetnie regeneruje przesuszoną cerę. Właściwości nawilżające, ujędrniające i rewitalizujące ma również witamina E, nazywana czasem "witaminą młodości". Bardzo często jest ona jednym ze składników kremów liftingujących i regenerujących skórę. Witamina C, znana jako jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów, wyrównuje koloryt cery, redukuje przebarwienia oraz zwiększa produkcję kolagenu i elastyny. Warto zwrócić uwagę na rozświetlająco-odmładzające serum do twarzy z 10% witaminą C Avon Anew, w którym zawartość witaminy C odpowiada ilości aż 30 pomarańczy! Serum wyraźnie odmładza cerę, odżywia skórę i w krótkim czasie perfekcyjnie wyrównuje jej koloryt.