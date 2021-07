ARIA - moc roślin i technologia inspirowana NASA. Remedium na zanieczyszczone powietrze.

ARIA to nie tylko oczyszczacz. To pionierskie urządzenie inspirowane badaniami przeprowadzonymi przez wybitnych naukowców NASA, którego użytkowanie wpływa pozytywnie na to co najcenniejsze – na nasze zdrowie, poprawiając tym samym komfort życia, co jest niezwykle ważne w dobie współczesnego świata, gdzie przychodzi nam zmagać się z takimi zjawiskami jak pandemia, obecność ogromnej ilości wirusów, czy bakterii.