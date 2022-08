Artykuły szkolne w promocyjnych cenach już od 17.08 w ofercie ALDI

ALDI Gaming to pierwsza międzynarodowa marka, w której tytule występuje nazwa sieci. Jest on integralną częścią nowej architektury marek własnych. Wprowadzając ją do asortymentu gamingowego chcemy dotrzeć do odbiorców segmentu gier i e-sportu, którzy reprezentują nowe pokolenie młodych konsumentów o ogromnym zasięgu. ALDI oferuje graczom nie tylko zakupy tego, czego potrzebują w codziennym życiu, ale także tego, czego potrzebują do realizacji swojej pasji – podkreśla Jakub Tyrlik Category Manager i Designer of Electronics ALDI Polska.