Atopowe zapalenie skóry – jak leczyć?

Atopowe zapalenie skóry – codzienna pielęgnacja

Coraz częściej diagnozowane atopowe zapalenie skóry wymaga natychmiastowego przystąpienia do jego leczenia. Chociaż jest to choroba nawrotowa, to poprzez podjęcie odpowiednich kroków możliwe jest wyciszenie uporczywych stanów zapalnych. Specjalista zaleca pacjentom zmianę codziennego stylu życia – tyczy się to zarówno diety, jak i pielęgnacji. W jaki inny sposób można jeszcze walczyć z AZS?



Atopowe zapalenie skóry – czy jest zaraźliwe?

Atopowe zapalenie skóry dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci – niestety częściej ujawnia się już w młodym wieku. Jest rodzaj choroby immunologicznej występującej na skórze. Czym się objawia? Może to być bardzo nieprzyjemny i uporczywy świąd skóry, ale także różnego rodzaju zaczerwieniania powodujące dyskomfort czy wypryski trudne w gojeniu.

Warto dodać, że AZS to przede wszystkim choroba nawrotowa. Nie można się nią natomiast zarazić, ponieważ jej występowanie uwarunkowane jest występowaniem kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim są to predyspozycje genetyczne – jeżeli któreś z rodziców cierpi na to schorzenie, to najprawdopodobniej odziedziczy je także potomek. Musimy mieć również styczność z jednym z alergenów, jednak w tym przypadku może być to zarówno składnik występujący w kosmetykach, jak i zanieczyszczone powietrze. Warto więc pamiętać, że posiadając AZS należy zwracać szczególną uwagę na to, z czym mamy kontakt, co aplikujemy na skórę oraz jak się odżywiamy.

Jak leczyć atopowe zapalenie skóry?

Leczenie AZS opiera się głównie na ograniczeniu kontaktu z substancją lub czynnikiem drażniącym. Jeżeli choroba ma lekki przebieg, to eliminacja występujących stanów nie powinna być trudna. Konieczna jest natomiast wizyta u specjalisty, który poprowadzi dalsze leczenie. Jeżeli nie mamy pewności, co dokładnie nam dolega – warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, albo od razu udać się do dermatologa.

W gabinecie zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad, który może wskazać, czy występujące na skórze zmiany są następstwem AZS. Niekiedy konieczne jest również potwierdzenie diagnozy poprzez wykonanie dodatkowych badań – bardziej szczegółowych, niż ma to miejsce przy obejrzeniu skóry pod lampą lupą. Lekarz zweryfikuje, czy nie występują zaburzenia immunoglobuliny IgE.

Zazwyczaj zmiana codziennego trybu życia jest wystarczająca. Niekiedy zaleca się także skorzystanie z dodatków zabiegów, które opierają się na fototerapii. Tylko w najcięższych przypadkach stosuje się maści sterydowe i inne leki.

Aby pozbyć się nadmiernej suchości i łuszczenia skóry, specjaliści zalecają codzienne stosowanie produktów do pielęgnacji, które pomagają w leczeniu egzemy (którą określa się niekiedy atopowe zapalenie skóry). Należy zwrócić uwagę na to, jakie kosmetyki były do tej pory używane i wykluczyć te, których skład nie jest przystosowany do problemów związanych z łuszczeniem i uczuciem swędzenia.

Marka La Roche-Posay sprawdziła, jakie składniki sprawdzają się najlepiej w łagodzeniu objawów charakterystycznych dla atopii. Dzięki temu powstała linia kosmetyków LIPIKAR, które przywracają skórze odpowiednie nawilżenie, koją, ale także wspierają naturalną barierę ochronną, która mogła zostać uszkodzona przez AZS.

Do pielęgnacji dłoni warto zastosować Lipikar Xerand Krem do rąk od La Roche-Posay. Nie pozostawia on tłustej warstwy, a dzięki szybkiemu wchłanianiu możliwy jest natychmiastowy powrót do codziennych czynności. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy potrzebujemy aplikować produkt kilka razy dziennie o różnych porach. Zaawansowana formuła została wzbogacona alantoiną, dzięki czemu jest to kosmetyk działający już od pierwszej aplikacji.

Jako że AZS może dotykać zarówno dorosłych, jak i dzieci – czasami konieczne jest zastosowanie produktu, którego skład został dobrany w taki sposób, by można go było używać od pierwszych dni życia. LIPIKAR SYNDET AP+ to jedyny w swoim rodzaju krem myjący, który można stosować nawet u niemowląt. Produkt uzupełnia poziom lipidów oraz przywraca równowagę mikrobiomu. Sprawdzi się przy bardzo suchej skórze oraz tej, która zmaga się z wypryskiem atopowym.

Dopełnienie pielęgnacji powinien stanowić produkt stosowany do nawilżania całego działa. W tym przypadku najczęściej jest to balsam, który zaleca się aplikować zarówno rano, jak i wieczorem. Jeżeli mamy taką możliwość, to powinniśmy stosować go także w czasie dnia. LIPIKAR Balsam AP+M to kosmetyk idealny do stosowania przez wszystkich domowników. Z powodzeniem może być nakładany zarówno na twarz, jak i całe ciało. Jego główne zadanie to przynoszenie natychmiastowego ukojenia. Dostępny jest w różnych pojemnościach, dzięki czemu można mieć go zawsze pod ręką – w torebce, torbie podróżnej czy wyprawce dla maluszka.