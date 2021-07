Avon ponownie wspiera „Niebieską Linię”

"Wiele kobiet doświadczających przemocy nigdy nie zgłasza tego problemu na policję. Z powodu strachu i wstydu boją się one otwarcie mówić o problemach, dlatego tak ważne jest, by ofiary i świadkowie przemocy mieli do kogo zwrócić się po pomoc w bezpieczny sposób, zachowując przy tym całkowitą anonimowość. Taką możliwość daje im właśnie „Niebieska Linia”. Misją Avon jest wspieranie kobiet, szczególnie tych doświadczających przemocy, dlatego już kolejny rok z rzędu przekazujemy środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i mailowej oraz organizujemy bieg w Garwolinie. Nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej" – mówi Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna Avon Cosmetics Polska.