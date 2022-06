Azjatyckie kosmetyki - 5 marek które powinnaś poznać

Dlaczego warto sięgnąć po mniej znane marki?

Korea Południowa jest jednym z czołowych producentów kosmetyków na świecie. Koreańskie kosmetyki znajdziemy praktycznie w każdym zakątku świata. Sprawia to, że rynek ten jest bardzo nasycony a producenci muszą liczyć się z wysoką konkurencją. Dla firm, które mają ogromne budżety na marketing nie stanowi to dużego wyzwania jednak małe i średnie firmy, które dopiero zaczynają swoją przygodę muszą znaleźć sposób na przekonanie konsumentów do swoich produktów. W naturalny sposób wymusza to na nich wysoką jakość oferowanych kosmetyków oraz bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również świadomość konsumentów. Azjaci słyną ze swojego zamiłowania do pielęgnacji skóry co czyni ich jedną z najbardziej świadomych grup. Wszystko to sprawia, że małe marki muszą stawiać na jakość oraz skuteczność swoich produktów dodatkowo oferując je w atrakcyjniejszych cenach niż wiodące marki.