Bądź aktywna na swój sposób z podpaskami Always Platinum

Podstawowa zasada jest jedna – słuchaj ciała i do niczego się nie zmuszaj. Często najprzyjemniejszymi aktywnościami dla kobiet podczas menstruacji będą: spokojny spacer, ćwiczenia relaksacyjne, zwłaszcza skierowane na mięśnie dna miednicy, ćwiczenia oddechowe oraz wszystkie ruchy aktywujące miednicę (bujanie, przetaczanie miednicy, pozycje otwierające biodra i rozluźniające brzuch oraz dolny odcinek kręgosłupa). Warto pamiętać o oddechu, ponieważ to właśnie spokojny oddech, kierowany świadomie do brzucha, będzie nam obniżał ból i łagodził skurcze macicy. Ciało w bólu odruchowo się napina, co manifestuje się zaciśnięciem szczęk, płytkim oddechem, czy zwijaniem się w kulkę. Niestety wszystko to sprawia, że napinamy się jeszcze mocnej, co z kolei intensyfikuje ból. Tymczasem im więcej oddechu, miękkości i delikatnego ruchu wprowadzimy w ciało, tym łagodniej przejdziemy miesiączkę. Słuchajmy naszych ciał, one nas mądrze poprowadzą. – mówi Kamila Raczyńska Chomyn.