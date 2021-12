Bądź modnie ubrana podczas darmowego odpoczynku. Quiosque i Focus Hotels łączą swoje siły

Zakupy z bonusem

Ograniczenia działalności placówek handlowych związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że nawet najwięksi światowi giganci odzieżowi musieli szukać nowych sposobów na dotarcie do swoich klientów. Taki sposób znalazła marka Quiosque, łącząc swoje siły z siecią hoteli Focus Hotels. Po raz pierwszy obie marki przeprowadziły wspólną akcję w kwietniu 2021 roku, kiedy w hotelowych restauracjach zamiast stolików, krzeseł i elegancko ubranych kelnerów, pojawiły się butiki Quiosque. Możliwość zrobienia stacjonarnych zakupów doceniło wówczas wiele klientek, a sukces tej akcji zainspirował obie firmy do ponownego połączenia sil, tym razem związanego ze świętami Bożego Narodzenia. Każdy klient, który w okresie od 10 do 31 grudnia kupi dowolne elementy z asortymentu marki w sklepie stacjonarnym lub internetowym na kwotę minimum 400 zł, otrzyma voucher na 300 zł do wykorzystania w jednym z hoteli sieci Focus Hotels. Można go zrealizować od 27 grudnia 2021 do końca marca 2022 roku, a więc również w sylwestra! To forma podziękowania dla kobiet, które w tym szczególnym czasie zmagają się z rzeczywistością, aby zapewnić sobie i swoim bliskim cudowną, świąteczną, rodzinną atmosferę.