Barbara Kurdej-Szatan ma inny pomysł na święta. "Jest bosko" - napisała

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia już w pełni. Na klatkach schodowych czuć zapach wigilijnych potraw, do większości domostw choinka już przyniesiona, a dom udekorowany. Jednak w całym tym świątecznym rozgardiaszu Barbara Kurdej-Szatan znalazła czas na odpoczynek.

Co roku pojawia się ta sama kwestia - byleby zdążyć ze wszystkim do Wigilii. Przecież jeszcze trzeba podłogę, umyć salon wysprzątać, pierogi ulepić i sałatkę jarzynową pokroić. Jednak w przypadku Barbary Kurdej-Szatan jest inaczej. Bowiem aktorka udostępniła w mediach społecznościowych nietypowe świąteczne zdjęcie.

Barbara Kurdej-Szatan wybrała białe szaleństwo

Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem udała się na narty. Para aktorska postanowiła wolny czas wykorzystać na aktywny wypoczynek. Warto wziąć z nich przykład i w całej tej gonitwie świątecznej - po prostu odpocząć i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W końcu to kwintesencja świąt Bożego Narodzenia. Przy okazji zdjęcia możemy zauważyć, że warunki do szusowania są znakomite. A gdzie? Aktorka zdradziła, że we wsi podhalańskiej Małe CIche.