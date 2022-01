Baton Bajeczny w nowym bajecznym wydaniu

Poznaj nowy baton Bajeczny Crunchy Karmel. Chrupiące wafelki, kawałki karmelizowanych orzeszków, a także orzechowe nadzienie oblane oryginalną wedlowską. To właśnie nowy baton Bajeczny Crunchy Karmel, który dołącza do rodziny bajecznych słodkości od E.Wedel. Przysmak szczególnie przypadnie do gustu wielbicielom karmelowych nut smakowych.