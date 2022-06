Be(e) the Queen. YES kolejny rok wspiera pszczoły

Pszczoły pełnią szczególną rolę w naszym ekosystemie. Szacuje się, że co trzecia łyżka jedzenia to wynik działania tych niesamowitych owadów zapylających. Niestety, w wyniku głównie ludzkich działań, populacja dziko żyjących pszczół ciągle spada. Dlatego marka YES kolejny rok wspiera program #TAKdlaPszczół.