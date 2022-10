Beauty Look z pokazu JEMIOL x ICELAND AW 22/23

MAKIJAŻ. Po tak pieczołowitej pielęgnacji skóry team Clinique mógł przystąpić do pracy nad makijażem. Marka przygotowała autorskie koncepty o nazwach ICELAND NATURAL BEAUTY oraz ICELAND NEUTRAL BEAUTY. W pierwszym looku makijażyści postawili na delikatne zaznaczenie powiek naturalnym odcieniem, skupiając się na skórze i stworzeniu tzw. efektu mokrej skóry. Można go osiągnąć dzięki dużej dozie rozświetlacza Clinique Flower Pop w odcieniu LUNAR. Makijaż ten to odzwierciedlenie tego wszystkiego, co w Islandii najpiękniejsze, czyli natury i surowego klimatu. W drugim looku baza pozostaje ta sama, co w przypadku pierwszego – z wyjątkiem akcentu na oczy. Zainspirowani czarnymi plażami Islandii eksperci beauty stworzyli makijaż oka w odcieniu antracytowym, ale z delikatnym błyskiem – tak aby powieka imitowała zachwycające nadbrzeżne widoki. Wystarczy dodać antracytowy cień z paletki Eye Shadow Quad Going Steady i wyciągnąć go lekko ku górze. Ten makijaż to ukłon w stronę krajobrazu Islandii, który zachwyca swoją prostotą i jednocześnie podkreśla surowy klimat kolekcji.