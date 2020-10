Bebecare sojusznikiem każdego dziecka

We Włoszech zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące przewozu dzieci w samochodzie. Prawodawca nakazał obowiązek posiadania i używania specjalnego urządzenia, którego zadaniem jest czuwanie nad dzieckiem i ochrona przed pozostawieniem w aucie. Urządzenie alarmuje, gdy opiekun zostawi dziecko. Posiadanie urządzenia jest obowiązkowe zawsze, gdy przewozimy dziecko lub dzieci w wieku od urodzenia do 4 lat. Jego brak grozi mandatem!

Niestety, coraz częściej słyszymy o dzieciach zostawionych bez opieki w samochodzie. Opiekunowie – nie tylko rodzice, przecież nasze dzieci wożą różne osoby – nianie, dziadkowie, ciocie robią to nieumyślnie. Dziecko zasypia, a kierowca wysiada. I to jest bardzo niebezpieczne, nie tylko wtedy, gdy na zewnątrz jest upał. Pomimo powtarzających się szokujących historii, opiekunowie lekceważą przestrogi i nie uczą się na błędach innych. Żyjemy w przekonaniu, że tego typu sytuacje dotyczą tylko rodzin patologicznych. Nic bardziej mylnego. Wypadki z udziałem dzieci mogą zdarzyć się wszędzie.

Urządzenie to niewielki czujnik z uniwersalnym mocowaniem, który pasuje do każdego fotelika. Przypinamy je do pasów. Aby urządzenie zadziałało wystarczy pobrać aplikację ze sklepu (zarówno dla Android, jak i iOS), zarejestrować konto rodzinne, ustawić max. 5 kontaktów alarmowych, a następnie zapiąć urządzenie na foteliku przy dziecku, włączyć bluetooth i urządzenie.