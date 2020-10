WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 rozwój dzieckaodporność dzieckabebiko 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Bebiko 2 – ekspert od szczęśliwych brzuszków Przychodząc na świat, dziecko dynamicznie się rozwija, a w pierwszych latach życia cały czas dojrzewa również jego układ pokarmowy. Co ciekawe, w tym okresie to brzuszek odgrywa niezwykle istotną rolę w harmonijnym rozwoju. Dlaczego? Ponieważ gdy układ pokarmowy prawidłowo pracuje, to maluch rośnie, czuje się dobrze, jest radosny, dobrze śpi i ma apetyt. Dowiedz się, dlaczego tak wiele zależy od małego brzuszka? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bebiko 2 – ekspert od szczęśliwych brzuszków (materiały partnera) Brzuszek źródłem dobrego samopoczucia Wyniki najnowszych badań pokazują, że szczęście dziecka wpływa na atmosferę panującą w domu. Większość rodziców – bo aż 89% – uważa, że kiedy dziecko jest szczęśliwe, szczęśliwa jest cała rodzina*[1]*. Warto wiedzieć, że na samopoczucie dziecka oprócz bodźców zewnętrznych, takich jak np. przytulanie rodziców, wpływa także m.in. właściwe funkcjonowanie układu pokarmowego. W wyniku dojrzewania brzuszka u malucha mogą jednak pojawiać się bóle spowodowane m.in. przez kolki czy zaparcia, które wywołują płacz i niezadowolenie niemowlęcia. Na szczęście istnieją sprawdzone rozwiązania, dzięki którym rodzice mogą pomóc dziecku w tych trudnych momentach. Postępowanie przy zaparciach to przede wszystkim zmiana diety, a jednym ze sposobów na złagodzenie kolki jest masaż brzuszka, który należy wykonywać okrężnym ruchami, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z brzuszka bierze się odporność Jednym z ważniejszych organów odpowiedzialnych za prawidłowe działanie układu immunologicznego są jelita. W układzie pokarmowym znajduje się około 70-80% komórek odpornościowych organizmu[2]. Zbilansowana dieta i obecność w jelicie dobrych bakterii wspierają harmonijne funkcjonowanie brzuszka, a dzięki temu również odporność dziecka. Warto wiedzieć, że bakterie stanowią ponad 90% wszystkich mikroorganizmów bytujących w ludzkich jelitach*[3]*. Najwięcej jest ich w jelicie grubym, zdecydowanie mniej w jelicie cienkim, a śladowe ilości występują w żołądku. Niektóre dobre bakterie mogą zapobiegać biegunkom. Są również takie, które modulują mikrobiotę jelitową wpływając tym samym na zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii. Brzuszek przyswaja kluczowe substancje pokarmowe Dla harmonijnej pracy i rozwoju brzuszka niezbędne są cenne mikro- oraz makroelementy, witaminy i inne składniki pokarmowe. Odpowiednio pracujący układ pokarmowy właściwie przyswaja i trawi składniki odżywcze dostarczane wraz z pokarmem. Przez pierwsze lata życia brzuszek dziecka jest bardzo wrażliwy, dlatego najlepszym pożywieniem dla niemowlęcia jest mleko mamy. Rodzice są tego świadomi – badania wskazują, że 70% rodziców dba odpowiednio o dietę swojego dziecka, by prawidłowo się rozwijało i miało szczęśliwe dzieciństwo[4]. Bez dwóch zdań – karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia niemowlęcia, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta nie może karmić swoim pokarmem. Z myślą o maluchach, które z uzasadnionych powodów nie są karmione mlekiem mamy, powstało Bebiko 2 z udoskonaloną, dobrze tolerowaną[5] formułą NUTRIflor Expert, które wspiera szczęście małych brzuszków po 6. miesiącu życia. To kompletna kompozycja[6] składników odżywczych, która została wzbogacona o kwas tłuszczowy DHA[7], ważny dla rozwoju mózgu i wzroku[8], aby jeszcze lepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Produkt zawiera[9] także m.in.: kompozycję witamin i składników mineralnych, takich jak: wapń i witamina D, niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów; żelazo i jod, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy; kwas ALA (omega 3), niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych;, a także unikalną kompozycję błonnika GOS/FOS. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. [1] Jak polscy rodzice (Millenialsi) definiują szczęśliwe dzieciństwo? Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie marki Bebiko 2 w lipcu 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 523 rodziców dzieci w wieku 0-3 lata.

Artykuł sponsorowany