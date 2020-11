WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 4 bebikokarmienie niemowlątzdrowie niemowlakadziecko 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Bebiko PRO+ 2 – nasza najdelikatniejsza formuła* dla malutkich brzuszków Układ pokarmowy dziecka rozwija się jeszcze długo po jego narodzinach i jest bardzo wrażliwy. Na każdym etapie rozwoju potrzebuje szczególnej dbałości i delikatnego traktowania, w tym dopasowanego sposobu żywienia. Bebiko PRO+ 2 to nasza najdelikatniejsza formuła(1) wspierająca wciąż dojrzewające brzuszki. Daje im podwójne wsparcie dzięki wykorzystaniu LACTOFIDUS – unikalnego procesu inspirowanego naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej, unikalnej kompozycji błonnika GOS/FOS oraz kompletnej kompozycji(2) składników odżywczych wspierających prawidłowy rozwój(3) malucha. W trosce o komfort użytkowania teraz Bebiko PRO+ 2 dostępne jest w nowym opakowaniu – wygodnej puszce. Podziel się Bebiko 2 (materiały partnera) Kilka słów o pracy dojrzewającego brzuszka Ubranka z miękkich i delikatnych materiałów czy łagodne produkty do pielęgnacji mogą pomóc przygotować się na przyjęcie nowego członka rodziny, a także zadbać o komfort wrażliwego na czynniki zewnętrzne maluszka. Od pierwszych chwil życia dziecka należy również poświęcić wiele uwagi jego brzuszkowi, który w początkowym okresie życia jest bardzo delikatny. Dlaczego? Bo chociaż kluczowe organy zostały już wykształcone i rozpoczęły swoją pracę jeszcze w brzuchu mamy, po narodzinach układ pokarmowy dziecka wciąż bardzo intensywnie się rozwija. *Brzuszek niemowlęcia dojrzewa nawet przez kilka pierwszych lat jego życia. *Przykładowo dopiero po 1. urodzinach enzymy trawienne osiągną pełną aktywność. Malutki organizm nie umie jeszcze radzić sobie z każdym typem pokarmu, dlatego jest bardzo wrażliwy na to, jakie pożywienie otrzymuje. Rola mikrobioty jelitowej – o tym warto wiedzieć! Dobroczynny wpływ na pracę brzuszka ma odpowiednia mikrobiota jelitowa dziecka, którą w większości tworzą bifidobakterie oraz pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus. Ich rozwój wspierają oligosacharydy obecne w mleku mamy, które odżywiają oraz pobudzają wzrost i aktywność dobrych bakterii w układzie pokarmowym niemowlęcia. Prawidłowy rozwój mikrobioty jelitowej zależy od wielu czynników, do których należą m.in. rodzaj przyjścia niemowlęcia na świat czy sposób karmienia w pierwszych miesiącach życia maluszka. Mikrobiota jelitowa pełni wiele wartościowych ról, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Do jej zadań należy m.in. rozkład niestrawionych resztek pokarmu, ochrona organizmu przed infekcjami i drobnoustrojami oraz połączenie witamin z grupy B oraz witaminy K[1]. Pokarm na miarę potrzeb delikatnego brzuszka Ze względu na intensywny rozwój i wyjątkową delikatność organizmu niemowlę potrzebuje specjalnej ochrony. Przez pierwsze 6 miesięcy życia w naturalny sposób zapewnia mu ją wyłączne karmienie piersią, które, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest najodpowiedniejszym sposobem żywienia w tym okresie. Mleko matki ma unikalny skład odpowiadający wymaganiom tak delikatnego, wciąż rozwijającego się organizmu. Dostarcza właściwe składniki odżywcze, a także sprzyja dojrzewaniu mikrobioty jelitowej, która usprawnia pracę układu pokarmowego. Jeśli mama nie może karmić piersią, powinna wraz z lekarzem pediatrą odpowiednio dopasować mleko modyfikowane do konkretnych potrzeb (np. dolegliwości trawiennych okresu wczesnodziecięcego) oraz wieku dziecka. Ważnymi składnikami mleka modyfikowanego są wapń i witamina D, a także żelazo i wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega 3. Warto również zwrócić uwagę na specyficzne składniki mleka, które mogą wspierać delikatny układ pokarmowy malucha, na przykład na zawartość błonnika pokarmowego. Mleko następne Bebiko PRO+ 2 zawiera unikalną kompozycję błonnika GOS/FOS, a także LACTOFIDUS – unikalny proces inspirowany naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej. Odpowiednio dobrany pokarm będzie zatem dla niemowlęcia nie tylko źródłem niezbędnych składników odżywczych, ale też cennym wsparciem dla jego wciąż dojrzewającego i delikatnego układu pokarmowego. materiały partnera (materiały partnera) „Wiemy, że układ pokarmowy dziecka rozwija się jeszcze długo po jego przyjściu na świat, dlatego potrzebuje szczególnego i delikatnego traktowania, w tym dopasowanego sposobu żywienia. Właśnie dlatego maluszkom po 6. miesiącu życia, które nie mogą być karmione piersią, oferujemy Bebiko PRO+ 2. To nasza najdelikatniejsza formuła[2] wspierająca malutkie brzuszki. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i w trosce o komfort użytkowania naszych produktów, wprowadziliśmy nowe opakowania – wygodne puszki” – wyjaśnia Paulina Suska, Kierownik marki Bebiko 2. (1) Wśród mlek następnych Bebiko.

(2) Zgodnie z przepisami prawa.

(3) Zgodnie z przepisami prawa zawiera wapń i witaminę D, niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. [1] „Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu” pod red. Jana Gawęckiego, PWN, Warszawa, 2012.

[2] Wśród mlek następnych Bebiko. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku