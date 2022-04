"Bez porównania" -Manuela Gretkowska, Ofelia oraz lokalne ambasadorki PUMA w najnowszej kampanii SHE MOVES US

Punktem wyjścia najnowszej odsłony She Moves Us "Bez Porównania" jest zwrócenie uwagi na to, iż niekiedy powodem, dla którego kobiety nie są w stanie w pełni dostrzec swojego potencjału i wyjątkowości, jest to, że na każdym kroku się do siebie porównują. W manifeście, które stworzyły razem, Manuela Gretkowska i Ofelia nawołują inne kobiety do tego, aby się wspierały i wzajemnie umacniały swój indywidualizm.