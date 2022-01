Bezpieczeństwo dziecka podczas ferii zimowych – kilka cennych wskazówek dla rodzica

Aby jeszcze bardziej zachęcić pierwszoklasistów do pochłaniania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, tegoroczna edycja programu to również konkurs szkolny dla wszystkich uczestników Akademii. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele będą mogli wykazać się pomysłowością, opracowując swój własny Klasowy Kodeks Bezpieczeństwa, czyli zestaw bezpiecznych zasad, które będą obowiązywać w ich szkole, ale też poza nią. Konkurs trwa, więc ferie zimowe mogą okazać się idealnym czasem do tworzenia pomysłów! Prace można przesyłać do 30 kwietnia 2022 r. na adres kontakt@akademiapuchatka.pl. Klasa z najciekawszym projektem otrzyma nagrodę główną w postaci sprzętu multimedialnego. Autorom trzech wyróżnionych prac również zostaną przekazane nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.akademiapuchatka.pl.